Экономист Беляев: западные бренды смогут вернуться в Россию, если принесут пользу экономике

Возвращение западных компаний в Россию возможно лишь при условии пользы для национальной экономики. Об этом заявил кандидат экономических наук Михаил Беляев в разговоре с RT .

Как отметил специалист, возвращающиеся бренды обязаны способствовать развитию высокотехнологичных отраслей, осваивать новые территории, модернизировать заводы и насыщать внутренний рынок качественными товарами.

«Но понятно, что такой политики «открытых дверей», уже не предвидится. Мы постараемся сделать так, чтобы в первую очередь к нам приходили компании, которые действительно могут продвинуть что-то в передовых отраслях», — сказал экономист.

Беляев подчеркнул, что регуляторы создадут условия, чтобы деятельность иностранных фирм шла на пользу отечественной экономике.