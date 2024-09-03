Экономист Беляев заявил, что рост зарплат у курьеров негативно влияет на молодых людей в России

Экономист Михаил Беляев в беседе с изданием «Инфо 24» прокомментировал данные о том, что доходы курьеров в России сравнялись с зарплатами начинающих IT-специалистов.

Такой перекос в сторону роста зарплат курьеров, по словам эксперта, оказывает негативное влияние на российскую молодежь.

«Аномальный рост заработной платы в курьерском секторе может соблазнять молодежь быстрым заработком и быстрым успехом в ущерб приобретению реальной профессии», — сказал он.

При этом Беляев уверен, что массового перехода россиян в курьеры не будет из-за специфики труда.

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Belkin Alexey/news.ru

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