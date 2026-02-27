Экономист Беляев заявил, что банки не должны списывать комиссию за неиспользование карт

Финансовый аналитик и кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с «Радио 1» выразил мнение о сборах, которые банки могут взимать за неиспользование карт. Эксперт указал, что если такое условие прописано в соглашении с клиентом, то оспорить его бывает сложно.

Беляев подчеркнул, что Центральный Банк должен разъяснить правомерность таких комиссий, поскольку он является регулятором в этой сфере. Экономист отметил, что банк не несет дополнительных затрат, даже если клиент не пользуется картой. Средства на карте являются ресурсом банка, на котором он зарабатывает, проводя активные операции, отметил сайт VSE42.ru.

Таким образом, по словам эксперта, у кредитной организации нет оснований для списания средств с карты клиента в такой ситуации.