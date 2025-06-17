Экономист Беляев указал на уникальность ситуации с процентами по вкладам в РФ

Свободные средства стоит вкладывать в различные финансовые инструменты, в том числе размещать на банковских вкладах. Они обеспечивают доходность и безопасность денег. Об этом рассказал финансовый аналитик, экономист Михаил Беляев в беседе с « Абзацем ».

Известно, что общая сумма средств россиян на банковских вкладах и счетах превысила 57 триллионов рублей.

«Сейчас самый удобный момент, даже уникальный случай в нашей стране, когда банки по вкладам выплачивают очень высокие проценты», — заявил эксперт.

Как отметил специалист, фиксированная ставка составляет около 20%, а для получения дохода не требуется специальных знаний или усилий. Беляев также предложил вкладывать в инвестиционные фонды или ценные бумаги.