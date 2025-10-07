Экономист Беляев рассказал, что повысить финансовую защищенность на пенсии можно несколькими способами

Обеспечение комфортной жизни на пенсии — важная задача для каждого, кто планирует свое будущее. Для этого необходимо задуматься о дополнительных накоплениях. Член экспертного совета Института фондового рынка и управления, кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал Общественной Службе Новостей , что повысить финансовую защищенность на пенсии можно несколькими способами.

Среди них — увеличение количества пенсионных баллов за счет официального трудоустройства, формирование личных сбережений и участие в программе государственного софинансирования.

Беляев напомнил, что для получения пенсии необходимо достичь пенсионного возраста, иметь не менее 15 лет трудового стажа и не менее 30 пенсионных баллов. Баллы начисляются ежегодно в зависимости от зарплаты.

Экономист также отметил, что размер пенсий составляет около 40% от среднего оклада, который человек получал на протяжении своей официальной трудовой деятельности. Поэтому важно продвигаться по служебной лестнице и повышать уровень зарплаты.

Помимо накопления пенсионных баллов и формирования личных сбережений, повысить финансовое благосостояние к выходу на пенсию также позволит программа долгосрочных сбережений (ПДС). Она рассчитана на 10 лет, в течение которых вы ежегодно отправляете на свой счет ПДС 36 тысяч рублей, и государство в конце года доплачивает вам те же 36 тысяч, то есть 100% от вложений.