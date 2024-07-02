Экономист Беляев назвал заявил, что сотрудники ФБК борются с коррупцией только на словах

RT выяснил, что Кирилл Мойзик, который ранее занимал должность доверительного управляющего в «международном ФБК*», был замечен в оказании поддержки предпринимателю, обвиняемому в даче взяток. Член экспертного совета Института фондового рынка Михаил Беляев в беседе с RT отметил, что несмотря на заявления оппозиции о борьбе с коррупцией, на практике ее действия часто мотивированы личной выгодой.

По данным RT, в судебном процессе, где рассматривалось дело о коммерческом подкупе в связи с переселением из аварийного жилья, одним из обвиняемых стал его родственник, а сам Мойзик выступил в качестве свидетеля защиты.

«Что касается этих людей, то как раз для них никакого внутреннего противоречия нет. Потому что им главное найти ту сферу, где есть возможность заработать», — отметил экономист.

Он добавил, что вся борьба с коррупцией происходит у них только на словах, а мораль у этих людей отсутствует.

*ФБК — организация признана экстремистской и запрещена в России, также внесена в реестр иноагентов.