Экономист Беляев: доля российских удобрений на мировом рынке составляет до 20%

Финансовый аналитик и кандидат экономических наук Михаил Беляев сообщил «Известиям» , что доля российских удобрений на мировом рынке составляет от 15% до 20%.

Такое лидерство объясняется тем, что производство некоторых типов удобрений, например азотных, основано на газе, запасы которого в России весьма значительны.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на платформу ООН Comtrade и данные национальных таможенных и статистических служб опубликовало информацию о том, что крупнейшими импортерами российских удобрений за период с января по ноябрь 2024 года стали Бразилия, Индия и Китай.

Беляев подчеркнул, что Россия занимает лидирующие позиции благодаря своим значительным запасам природного газа, который используется для производства удобрений. Конкурентов на международном сырьевом рынке немного, ведь у большинства стран отсутствует необходимая сырьевая база. Современнее сельскохозяйственную отрасль и агротехнику невозможно представить без использования удобрений.