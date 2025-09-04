Экономист Бархота рассказал, что снижение ключевой ставки может увеличить доступность ипотечных кредитов

По словам Бархоты, снижение ключевой ставки до 16%, а затем и до 14% может увеличить доступность ипотечных кредитов. Однако он подчеркнул, что если ставка по ипотеке останется выше 12%, это мало повлияет на рынок.

«Снижение ключевой ставки даже до 14% не сильно повлияет на рынок ипотеки в плане того, что даже те, кто собирался брать ипотеку, подумают, что надо еще подождать несколько месяцев, ставка будет еще ниже», — отметил экономист.

Бархота также указал на негативный эффект длительного периода высокой ставки для строительного сектора. «Прежде всего падение спроса на ипотеку вызвало в какой-то степени замедление финансово-хозяйственного и инвестиционного циклов в строительстве», — добавил эксперт.