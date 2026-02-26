Экономист Бархота предложил откладывать 2% от дохода для накопления сбережений
Накопление сбережений продолжает оставаться актуальной темой среди российских граждан. Кандидат экономических наук, специалист в области финансов Андрей Бархота поделился рекомендациями по увеличению капитала, сообщил Пятый канал.
По словам эксперта, целесообразно установить правило ежемесячно направлять 2% своего дохода на накопительный счет. Главное здесь — не размер отчислений, а систематичность процесса накопления.
Инвестор Евгений Ходченков выразил уверенность, что гражданам с умеренным уровнем доходов реально собрать сумму в один миллион рублей всего за период от полутора до двух с половиной лет. Для достижения такого результата достаточно регулярно откладывать порядка 20–30% месячной заработной платы, добавило Ura.ru.