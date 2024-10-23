Экономист Бархота: по картам с истекшим сроком сертификата безопасности можно будет делать покупки на небольшие суммы

Эксперт финансового рынка, экономист Андрей Бархота в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, у кого в России могут возникнуть проблемы с банковскими картами Visa и Mastercard.

По словам специалиста, перевыпустить подобного рода карты нужно в первую очередь тем, у кого срок действия истек в 2022 году во втором полугодии. Бархота пояснил, что посстерминал в магазине не среагирует на истекший сертификат безопасности, если совершать покупки на сумму, например, в 500 рублей.

Покупки, совершаемые в интернете, могут иметь затруднения для потребителей финансовых услуг. Пользователь карты может увидеть ошибку о совершении транзакции, добавил экономист.

Ранее СМИ писали, что у некоторых российских банков перестанут действовать сертификаты безопасности чипов для карт Visa и Mastercard к концу 2024 года.