Экономист Балынин заявил, что привлекательность банковских вкладов остается высокой
Привлекательность банковских вкладов для россиян по-прежнему остается высокой, несмотря на возможное снижение ключевой ставки. Об этом «ФедералПресс» рассказал кандидат экономических наук Игорь Балынин.
По его словам, банковский вклад сейчас является одним из лучших финансовых инструментов, который позволяет оптимально сочетать параметры риска и доходности. Ставки по вкладам значительно превышают уровень инфляции, а риски потери средств в пределах застрахованной АСВ суммы сведены к нулю.
Специалист отметил, что россияне активно используют банковские вклады для сохранения и приумножения накоплений. Наблюдается тенденция к увеличению числа открываемых вкладов на сроки до полугода, в том числе на три месяца. Это связано с тем, что ставки по таким вкладам сейчас наиболее высоки.