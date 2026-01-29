Экономист Балынин выразил мнение, что цены на некоторые товары могут снизиться в 2026 году
Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин поделился ожиданиями относительно динамики цен на ряд товаров в 2026 году. По его мнению, цены на некоторые товары могут остаться на уровне прошлого года или даже снизиться, написал сайт aif.ru.
Балынин отметил, что по итогам 2025 года инфляция составила 5,6%, а в 2026 году ожидается уровень инфляции в районе 4–5%. «Однако я предполагаю, что на целый ряд товаров цены будут либо на уровне прошлого года, либо ниже данного значения», — подчеркнул экономист.
Среди товаров, которые могут сохранить цены или подешеветь, Балынин назвал мобильные телефоны, планшеты, компьютеры и ноутбуки, телевизоры, холодильники и пылесосы. Экономист связывает такую тенденцию с процессами импортозамещения, устойчивым укреплением рубля, а также высоким уровнем конкуренции среди производителей и продавцов.