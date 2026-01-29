Экономист Балынин выразил мнение, что цены на некоторые товары могут снизиться в 2026 году

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин поделился ожиданиями относительно динамики цен на ряд товаров в 2026 году. По его мнению, цены на некоторые товары могут остаться на уровне прошлого года или даже снизиться, написал сайт aif.ru .

Балынин отметил, что по итогам 2025 года инфляция составила 5,6%, а в 2026 году ожидается уровень инфляции в районе 4–5%. «Однако я предполагаю, что на целый ряд товаров цены будут либо на уровне прошлого года, либо ниже данного значения», — подчеркнул экономист.

Среди товаров, которые могут сохранить цены или подешеветь, Балынин назвал мобильные телефоны, планшеты, компьютеры и ноутбуки, телевизоры, холодильники и пылесосы. Экономист связывает такую тенденцию с процессами импортозамещения, устойчивым укреплением рубля, а также высоким уровнем конкуренции среди производителей и продавцов.