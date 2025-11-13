Экономист Балынин указал на популярность схемы мошенников с голосованием в мессенджерах
Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с «ФедералПресс» рассказал о популярных схемах финансового мошенничества.
Специалист обратил внимание на обман в мессенджерах. Злоумышленники отправляют ссылки, маскируя их под поддержку в голосовании. Цель — заставить жертву перейти на сторонний ресурс и установить вредоносное ПО.
Эксперт также указал на популярность способа со звонками от лжепредставителей. Преступники представляются сотрудниками Банка России, МВД, госуслуг и настаивают на переводе средств.
Балынин напомнил и о фейковых QR-кодах. Размещение поддельных QR-кодов ведет на сайты, где можно потерять данные карты и деньги.