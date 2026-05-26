Экономист Балынин указал на особенности отпусков для сотрудников с ненормированным рабочим графиком

Согласно статьям 116 и 119 Трудового кодекса РФ, работники с ненормированным рабочим днем имеют право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. Об этом «Газете.Ru» сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Экономист отметил, что минимальный ежегодный оплачиваемый отпуск в России составляет 28 календарных дней. Для сотрудников с ненормированным графиком этот показатель должен быть не менее 31 дня.

«Ненормированный рабочий день не означает систематический труд без ограничений по времени», — процитировало радио Sputnik Балынина.

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.

Также эксперт подчеркнул, что работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым сотрудником в ненормированном режиме. Право на дополнительный отпуск возникает независимо от количества отработанных за пределами обычного рабочего времени часов.