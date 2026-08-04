Экономист Балынин связал увеличение минимального размера пособия по временной нетрудоспособности с повышением МРОТ

В августе 2026 года минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности увеличился из-за роста МРОТ на 20,7%. Теперь минимальная выплата за день болезни составляет 873,97 рубля, а за 13 дней — 11 361,61 рубля. Кандидат экономических наук Игорь Балынин пояснил «ФедералПресс» , что минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности рассчитывается исходя из соотношения МРОТ к количеству календарных дней в месяце.

В августе, как и в июле, 31 день, поэтому минимальный размер дневного пособия составляет 873,97 рубля. Это примерно на 150 рублей больше, чем в мае 2025 года.

Увеличение минимального размера пособия связано с повышением МРОТ в 2026 году с 22 440 рублей до 27 093 рублей. Соответственно, сумма выплаты за 13 дней болезни увеличилась на 1951,3 рубля по сравнению с августом 2025 года.

Первые три дня временной нетрудоспособности оплачивает работодатель, а последующие дни — Социальный фонд России. Пособие облагается налогом на доходы физических лиц, поэтому выплаты поступают после его вычета.