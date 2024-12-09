Экономист Балынин спрогнозировал рост зарплат у работников IT-сектора, инженеров и строителей

В 2025 году ожидается рост зарплат у работников IT-сектора, инженеров и строителей. Об этом сайту «Аргументы и факты» рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Эксперт предположил, что у всех вышеназванных сотрудников зарплаты поднимутся на 20-50%, что в 5-10 раз выше текущей инфляции. По словам собеседника, большая дифференциация связана с тем, что оплата труда в этих сферах очень вариативна в зависимости от навыков и квалификации.

Что касается других сфер, где стоит ожидать повышения зарплат, Балынин упомянул педагогов, врачей, преподавателей вузов и иных работников на бюджете у государства.