Экономист Балынин спрогнозировал рост зарплат у работников IT-сектора, инженеров и строителей

В 2025 году ожидается рост зарплат у работников IT-сектора, инженеров и строителей. Об этом сайту «Аргументы и факты» рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
Эксперт предположил, что у всех вышеназванных сотрудников зарплаты поднимутся на 20-50%, что в 5-10 раз выше текущей инфляции. По словам собеседника, большая дифференциация связана с тем, что оплата труда в этих сферах очень вариативна в зависимости от навыков и квалификации.
Что касается других сфер, где стоит ожидать повышения зарплат, Балынин упомянул педагогов, врачей, преподавателей вузов и иных работников на бюджете у государства.
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