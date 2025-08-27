Экономист Балынин сообщил об увеличении доли заявлений на использование маткапитала для обучения

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с « Газетой.ru » сообщил, что доля заявлений на использование средств маткапитала для обучения увеличилась с 17,3% в 2021 году до 28,4% в 2024-м.

Как пояснил специалист, в 2021 году на образование детей материнский капитал решили потратить 221 707 россиянок, а в 2024-м — уже 460 655.

По словам эксперта, соответствующие средства могут быть использованы для получения образования любым из детей, когда ребенку, в связи с рождением которого был выдан сертификат, исполнится три года. Меры поддержки распространяются и на усыновленных детей, добавила радиостанция Sputnik.