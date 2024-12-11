Экономист Балынин сообщил о возможном появлении депозита, который можно будет использовать для первого взноса по ипотеке

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с сайтом «Аргументы и факты» рассказал о возможном появлении в стране нового вида депозита, который можно будет использовать для первоначального взноса по ипотеке или на покупку жилья.
Он пояснил, что законопроект предлагает страховать до 10 миллионов рублей по данному виду вклада.
«Это выступит дополнительной защитой таких средств на случай отзыва лицензии у банка», — процитировали «Известия»эксперта.
Авторы законопроекта предполагают, что при досрочном расторжении договора банки обязаны будут вернуть тело вклада и проценты по ставке «до востребования», добавил Балынин.
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