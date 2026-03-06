Экономист Балынин сообщил, что за вторую половину марта зарплата россиян окажется выше, чем за первую

За вторую половину марта зарплата россиян окажется выше, чем за первую. Об этом сообщил «ФедералПресс» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Он отметил, что согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, зарплата выплачивается не реже двух раз в месяц. Выплата за каждую половину месяца рассчитывается с учетом числа рабочих дней. Выходные и праздничные дни не влияют на размер месячной зарплаты, но сказываются на распределении аванса и итоговой выплаты.

В марте 2026 года для работающих по пятидневной рабочей неделе будет 21 рабочий день: 9 — в первой половине месяца и 12 — во второй. Это приведет к тому, что итоговая выплата за месяц будет больше, чем аванс.

Экономист привел пример расчета зарплаты при окладе 75 тысяч рублей: — за первую половину марта — 32 142,86 рублей (за вычетом НДФЛ — 27 963,86 рублей); — за вторую половину марта — 42 857,14 рублей (за вычетом НДФЛ — 37 286,14 рублей).

Кроме того, премии и другие надбавки обычно выплачиваются вместе с зарплатой за вторую половину месяца, что также может увеличить сумму выплат.