Экономист Балынин сообщил, что некоторые россияне вправе получать две пенсии
Некоторые граждане Российской Федерации имеют право на получение сразу двух пенсий. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с «ФедералПресс».
По словам эксперта, лица, получающие пенсию по линии Минобороны России, МВД России, Федеральной службы безопасности и ряда других органов власти, часто продолжают работать в гражданских организациях. За них уплачиваются страховые взносы, что формирует право на назначение страховой пенсии по старости.
Вторая пенсия — страховая — назначается при соблюдении определенных условий. В 2026 году для ее получения необходимо иметь 15 лет страхового стажа, 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов и достичь общеустановленного пенсионного возраста.