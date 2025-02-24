Экономист Балынин: россияне с большим страховым стажем могут выйти на пенсию на два года раньше

Россияне с большим страховым стажем могут выйти на пенсию на два года раньше стандартного возраста. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

Специалист отметил, что мужчины со стажем 42 года и женщины со стажем 37 лет вправе оформить пенсию на два года раньше обычного срока — в 60 и 55 лет соответственно. Эти льготы начинают действовать лишь при достижении минимально допустимого возраста выхода на пенсию.

По данным на январь 2025 года, средняя пенсия россиян составила 24 тысячи рублей. Для минимальной выплаты по старости необходимо заработать 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных балов.