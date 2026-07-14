Экономист Балынин разъяснил условия получения ежегодной семейной выплаты

Балынин: для получения выплаты нужно будет подать заявление через госуслуги

С 2026 года в России начнет действовать новая мера поддержки семей — ежегодная выплата для работающих родителей с двумя и более детьми. Подробности о получении средств рассказал «ФедералПресс» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Для получения выплаты нужно будет подать заявление через портал госуслуг, Социальный фонд России или МФЦ с 1 июня по 1 октября включительно. В большинстве случаев документы собирать не потребуется — все поступит по каналам межведомственного взаимодействия.

По словам эксперта, выплаты направлены на поддержку семей, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума на душу населения в регионе. Размер выплаты будет зависеть от суммы дохода каждого из родителей и рассчитываться на основе региональной специфики.

«Считаю ценным тот факт, что ежегодная семейная выплата направлена на обеспечение социальной поддержки наиболее нуждающихся в ней семей», — отметил Балынин.

Право на выплату определяется путем расчета среднедушевого дохода в месяц в году, предшествующем году назначения выплаты. Для этого нужно сумму дохода, полученную всеми членами семьи, разделить на число членов семьи. Полученный результат не должен превышать 1,5-кратный размер прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания семьи.

Также будет проводиться оценка имущественной обеспеченности по тем же критериям, что и для получения единого пособия на детей. При наличии права на получение выплаты ее размер определяется как разница между уплаченным налогом и налогом, рассчитанным от той же налоговой базы по ставке 6%.