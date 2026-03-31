Экономист Балынин разъяснил основания для уменьшения больничного пособия

Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин рассказал в интервью RT о случаях, когда размер пособия по временной нетрудоспособности может быть уменьшен.

Он отметил, что законодательство предусматривает три ситуации, при которых возможно снижение выплат. Во-первых, это нарушение застрахованным лицом режима, предписанного лечащим врачом, без уважительных причин. Во-вторых, неявка на врачебный осмотр или медико-социальную экспертизу в назначенный срок.

«Неявка застрахованного лица без уважительных причин в назначенный срок на врачебный осмотр или на проведение медико-социальной экспертизы», — пояснил специалист.

В-третьих, заболевание или травма, возникшие вследствие опьянения или связанных с ним действий. В первых двух случаях снижение размера пособия происходит со дня нарушения, а в третьем — с первого дня временной нетрудоспособности.

Эксперт подчеркнул, что после снижения пособия его размер будет выплачиваться в минимальном объеме, равном МРОТ за полный календарный месяц.