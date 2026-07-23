Экономист Балынин рассказал о принципе увеличения страховой пенсии при наличии иждивенцев

Страховая пенсия состоит из фиксированной выплаты и суммы, которая зависит от количества индивидуальных пенсионных коэффициентов. Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин пояснил, как работает эта система. Об этом написал «ФедералПресс» .

Стоимость одного ИПК составляет 156,76 рублей, а размер фиксированной выплаты — 9584,69 рублей. Например, гражданин, набравший 120 ИПК, получит страховую пенсию в размере 28 395,89 рублей.

Балынин добавил, что за каждого иждивенца предусмотрено увеличение фиксированной выплаты на треть ее размера. Это касается детей до 18 лет (или до 23 лет при очном обучении), а также детей, ставших инвалидами до достижения этого возраста.

Размер доплаты зависит от числа иждивенцев: за каждого в 2026 году выплата увеличится на 3194,90 рублей. При этом учитываются не более трех иждивенцев, поэтому при двух иждивенцах доплата составит 6389,80 рублей, а при трех — 9584,70 рублей.

Если гражданину уже назначена увеличенная фиксированная выплата, например, по достижении 80 лет, то выплаты за иждивенцев начисляются дополнительно. В этом случае фиксированная выплата удваивается, и дополнительно начисляется надбавка за уход.