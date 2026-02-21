Экономист Балынин рассказал об изменении цен на продуктовый набор для блинов

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин поделился с «ФедералПресс» наблюдениями о динамике цен на основные ингредиенты для приготовления блинов.

Балынин отметил, что изменения стоимости продуктов за период с декабря 2024 года по декабрь 2025 года были неоднозначными: некоторые ингредиенты подешевели, другие — подорожали.

«Масло сливочное подешевело на 2% (с 1198,05 рубля до 1174,57 рубля за килограмм), яйца — на 20% (со 116,71 рубля до 93,52 рубля за десяток), сахар — на 6,3% (с 73,17 рубля до 68,53 рубля за килограмм)», — пояснил эксперт.

При этом, по его словам, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5–3,2% жирности подорожало на 8,73% (с 89,81 рубля до 97,65 рубля за литр), а мука — на 3,4% (с 53,96 рубля до 55,79 рубля за килограмм).