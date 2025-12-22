Экономист Балынин рассказал о правилах получения налогового вычета на детей

Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин рассказал о правилах получения налогового вычета на детей в беседе с RT .

Стандартный налоговый вычет на первого ребенка составляет 1,4 тысячи рублей, на второго — 2,8 тысячи рублей, на третьего и каждого последующего — 6 тысяч рублей. Эти суммы могут получить родители, которые платят НДФЛ.

Если в семье единственный родитель, то вычет предоставляется в двойном размере.

Предельный доход для сохранения права на налоговый вычет — 450 тысяч рублей. Если доход превысил эту сумму, вычет не предоставляется.

При наличии четырех детей каждый из родителей может освободить от налогообложения 16,2 тысячи рублей. Экономия на уплате НДФЛ составит 2106 рублей ежемесячно. Таким образом, за год семья сможет законно снизить объем налоговых платежей на 50 544 рубля.

Если налогоплательщик ранее получал налоговый вычет на детей, то документы представлять работодателю ежегодно не нужно — вычет предоставляется автоматически.