Экономист Балынин рассказал, что в октябре аванс окажется меньше зарплаты

В октябре работники заметят изменение в структуре выплат: аванс будет меньше, а основная часть зарплаты — больше. Об этом сообщил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

«Трудовым кодексом установлено, что выплата зарплаты в России производится не реже, чем два раза в месяц. Причем выплата оклада за каждую из частей месяца осуществляется с учетом приходящегося числа рабочих дней. В октябре 2025 года рабочих дней будет 23: в первой половине октября 11 рабочих дней и во второй половине октября — 12 рабочих дней. Соответственно, в первую половину октября 2025 года размер выплаченного оклада будет немного меньше, чем во вторую», — цитирует экономиста сайт «ФедералПресс».

Балынин пояснил, что если оклад сотрудника составляет 65 тысяч рублей, то в первой половине октября он получит 31 086,96 рубля, а после вычета НДФЛ на руки останется около 27 тысяч. За вторую половину месяца сумма окажется выше — 33 913,04 рубля, а после налога — 29 504,04 рубля.