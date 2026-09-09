Экономист Балынин рассказал, что в ближайшее время ожидается снижение цен на сливы, дыни и арбузы

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин сообщил «ФедералПресс» , что с начала года цены в России выросли на 4,67%. Однако в августе появилась тенденция к снижению: среднесуточное падение составило 0,003% против роста в 0,017% месяцем ранее.

Эксперт отметил, что по сравнению с концом 2025 года подешевели некоторые продукты. Среди них — сливочное масло (на 7%), пастеризованное молоко (на 1%), ультрапастеризованное молоко (на 3%), сметана (на 2,5%), творог (на 1%), твердые, полутвердые и мягкие сыры (на 3,5%), шлифованный рис (на 3%), огурцы (на 42,5%), помидоры (на 21%).

Также подешевели некоторые непродовольственные товары: детские школьные брюки из джинсовой ткани (на 4%) и телевизоры (на 1,5%). Балынин отметил, что на динамику цен влияют сезонный летний характер, успешность реализации программ импортозамещения и развитие отечественного производства продукции.

Эксперт добавил, что в ближайшее время есть потенциал снижения цен на сливы, дыни и арбузы (на 20–25%), яблоки и груши (на 15–20%), свеклу, капусту и морковь (на 12–15%), а также лук и чеснок (на 8–10%).