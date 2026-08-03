Экономист Балынин рассказал, что в августе изменится распределение выплат между авансом и окончательным расчетом

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин рассказал «ФедералПресс» , что в августе 2026 года произойдет небольшое изменение в распределении выплат между авансом и окончательным расчетом. Это связано с числом рабочих дней в первой и второй половинах месяца.

По словам эксперта, Трудовой кодекс РФ устанавливает, что выплата зарплаты должна производиться не реже двух раз в месяц. При этом размер выплаты за каждую часть месяца зависит от числа рабочих дней. В августе 2026 года для работающих по пятидневной рабочей неделе будет 21 рабочий день: 10 в первой половине месяца и 11 во второй. В результате распределение величины выплаты аванса и итогового расчета за месяц изменится.

Балынин пояснил, что в случае оклада в 90 тысяч рублей за первую половину августа работник получит 42 857,14 рублей (за вычетом НДФЛ — 37 286,14 рублей), а за вторую — 47 142,86 рублей (за вычетом НДФЛ — 41 013,86 рублей).

Премии и другие надбавки, как правило, выплачиваются вместе с зарплатой за вторую половину месяца. Поэтому при их наличии сумма выплат за вторую половину месяца может быть выше, но это уже зависит от подхода работодателя к организации оплаты труда.