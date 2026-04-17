Экономист Балынин рассказал, что травма в состоянии опьянения может привести к снижению выплаты по больничному

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин рассказал «ФедералПресс» , в каких случаях россиянам могут снизить сумму пособия по временной нетрудоспособности.

Балынин пояснил, что пособие по временной нетрудоспособности — это страховая выплата по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Размер выплаты рассчитывается как произведение рассчитанного дневного пособия и числа дней временной нетрудоспособности. Первые три дня больничного оплачивает работодатель, последующие дни — Социальный фонд России.

Эксперт сообщил, что есть три причины для снижения пособия. Среди них — нарушение застрахованным лицом без уважительных причин режима, предписанного лечащим врачом. Неявка застрахованного лица без уважительных причин в назначенный срок на врачебный осмотр или на проведение медико-социальной экспертизы, а также заболевание или травма, наступившие вследствие опьянения или действий, связанных с таким опьянением.

В первых двух случаях снижение размера пособия осуществляется со дня возникновения нарушения, а в третьем случае — с первого дня временной нетрудоспособности. После снижения пособия его размер будет соответствовать МРОТ в расчете на полный календарный месяц.