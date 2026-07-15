Экономист Балынин рассказал, что самозанятые могут получить страховую выплату в случае болезни или травмы

Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин рассказал RT , что самозанятые могут получить страховую выплату в случае болезни или травмы. Сумма страховки — 35 тысяч или 50 тысяч рублей, в зависимости от выбора самозанятого. Тариф страхового взноса составляет 3,84 % от выбранной суммы. Ежемесячный взнос при страховании на 35 тысяч рублей составит 1 344 рубля, а на 50 тысяч — 1 920 рублей.

Заявление о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному социальному страхованию можно подать на бумаге или в электронном виде через приложение «Мой налог» или портал «Госуслуги». Уплата страховых взносов начинается со следующего месяца после подачи заявления.

Право на получение пособия возникает через шесть месяцев после уплаты страховых взносов. Например, те, кто подаст заявление в январе 2026 года и уплатит взносы в феврале–июле 2026 года, смогут получить выплату в августе 2026 года.

Участие в социальном страховании для самозанятых полностью добровольно.