Экономист Балынин рассказал, что новогодние каникулы 2026–2027 продлятся 11 дней
Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин рассказал «Газете.Ru», что на ближайшие новогодние каникулы россияне, вероятно, будут отдыхать 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.
Эксперт отметил, что предстоящие зимние выходные могут оказаться на один день короче, чем в начале 2026 года. Тогда период отдыха составил 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Это произошло из-за переноса выходного дня с субботы, 3 января, на пятницу, 9 января.
В 2026 году будет 247 рабочих дней — столько же, сколько и в 2025-м. Выходных и праздничных дней будет 118. До конца 2026 года россиян ждут еще четыре нерабочих праздничных дня: 1 мая, 9 мая, 12 июня и 4 ноября, добавил специалист.
Балынин подчеркнул, что выходной с воскресенья, 4 января, перенесен на четверг, 31 декабря. С учетом этого в 2026 году предусмотрены пять периодов по три выходных дня подряд.
Экономист заключил, что изменение числа рабочих, выходных и праздничных дней в месяце не влияет на оплату труда сотрудника, если он полностью отработал месяц. Зарплата за полный месяц сохраняется, поскольку рассчитывается пропорционально числу рабочих дней в конкретном месяце.