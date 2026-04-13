Экономист Балынин рассказал, что новогодние каникулы 2026–2027 продлятся 11 дней

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин рассказал «Газете.Ru» , что на ближайшие новогодние каникулы россияне, вероятно, будут отдыхать 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.

Эксперт отметил, что предстоящие зимние выходные могут оказаться на один день короче, чем в начале 2026 года. Тогда период отдыха составил 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Это произошло из-за переноса выходного дня с субботы, 3 января, на пятницу, 9 января.

В 2026 году будет 247 рабочих дней — столько же, сколько и в 2025-м. Выходных и праздничных дней будет 118. До конца 2026 года россиян ждут еще четыре нерабочих праздничных дня: 1 мая, 9 мая, 12 июня и 4 ноября, добавил специалист.

Балынин подчеркнул, что выходной с воскресенья, 4 января, перенесен на четверг, 31 декабря. С учетом этого в 2026 году предусмотрены пять периодов по три выходных дня подряд.

Экономист заключил, что изменение числа рабочих, выходных и праздничных дней в месяце не влияет на оплату труда сотрудника, если он полностью отработал месяц. Зарплата за полный месяц сохраняется, поскольку рассчитывается пропорционально числу рабочих дней в конкретном месяце.