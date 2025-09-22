Экономист Балынин рассказал, что бывшие военные и силовики имеют право на две пенсии

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что некоторые россияне могут получать две пенсии. Это касается бывших военных и сотрудников силовых структур, которые после выхода на пенсию продолжили работать в гражданских организациях.

Эксперт отметил, что за таких людей уплачиваются страховые взносы при работе в гражданских организациях, а значит, формируются пенсионные права на назначение страховой пенсии по старости.

Для получения второй пенсии необходимо соблюдение определенных условий. Среди них — не менее 15 лет страхового стажа, накопление минимум 30 пенсионных коэффициентов и достижение пенсионного возраста, привел слова экономиста сайт «ФедералПресс».

Балынин пояснил, что мужчины 1961 года рождения и женщины 1966 года могут начать получать страховую пенсию уже с 2024 года — в возрасте 63 и 58 лет соответственно. А для тех, кто родился годом позже, страховая пенсия станет доступна в 2026 году.