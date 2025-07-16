Экономист Балынин предрек снижение цен на бытовую технику в 2025 году

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что в 2025 году в России ожидается снижение цен на смартфоны и планшеты — на 10–20%, на ноутбуки и компьютеры — на 8–12%. Его слова передала «Газета.Ru».

Эксперт отметил, что подешевеют не только цифровые устройства, но и другая техника.

«Также упадут в цене телевизоры и холодильники (на 5–10%), пылесосы (на 4–7%), фотоаппараты и видеокамеры (на 3–5%). Конечно, в зависимости от производителя, модели и конкретного продавца темпы снижения цен могут быть и более приятными», — процитировал Балынина Ura.ru.

Экономист выделил несколько факторов, способствующих удешевлению техники: развитие научно-технического прогресса, высокая конкуренция между производителями и продавцами, растущее производство отечественной электроники и укрепление рубля.