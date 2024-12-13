Экономист Балынин посоветовал отказаться от ненужных трат, чтобы накопить деньги на мечту

Чтобы накопить на давнишнюю мечту, стоит, прежде всего, отказаться от ненужных трат. Таким советом с «Российской газетой» поделился доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Высвободившиеся средства эксперт предлагает напрямую отправлять в копилку. Например, с каждого дохода можно откладывать 25%. Можно попробовать увеличить доход за счет подработок, но при этом не забывать платить налоги.

Балынин также призвал не забывать о налоговых вычетах.

«Для получения вычета достаточно дистанционно подать заявление, приложить сканы документов и указать свои реквизиты», — процитировал сайт kp.ru экономиста.

Для того, чтобы налоговая перечислила вычет, потребуется несколько дней, пояснил он.