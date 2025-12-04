Экономист Балынин посоветовал не откладывать покупку продуктов к новогоднему столу на 31 декабря

Новый год приближается, и многие россияне активно готовятся к празднику. Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин рассказал « ФедералПресс », как лучше всего спланировать покупки к новогоднему столу.

Эксперт посоветовал не откладывать поход в магазин на последние дни. Так, 30-31 декабря в торговых точках могут увеличиться очереди, что отразится на затрачиваемом времени. Потенциально возможная тенденция — рост цен на 15-20% на доставку продуктов и готовой еды 31 декабря. Это связано с необходимостью привлечения дополнительных курьеров.

Как пояснил специалист, лучшая стратегия в данном случае предполагает просмотр акций разных магазинов и приобретение всех нескоропортящихся продуктов максимально заранее. А вот фрукты и овощи можно купить в последнюю неделю месяца.