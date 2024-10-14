Экономист Балынин посоветовал начинать копить на образование ребенка с его рождения

Ответственный подход и высокий уровень самодисциплины помогут накопить на образование детей к моменту окончания школы. Об этом рассказал кандидат экономических наук Игорь Балынин в беседе с «Газетой.ru».
Эксперт посоветовал начинать откладывать средства с момента рождения ребенка. Отличный вариант — открытие накопительного счета с постоянным начислением.
«Когда будет сформирована небольшая сумма денег, можно задуматься об открытии вклада, в том числе посмотреть проценты по долгосрочным депозитам», — отметил специалист.
По его словам, важно постоянно просматривать на сайтах вузов разделы со стоимостью обучения. Такие действия позволят понимать, какую сумму нужно собрать в итоге.
Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 16 октября
Почти 400 мирных жителей стали жертвами ВСУ в приграничных регионах за два года
Скоростную дорогу между Московской и Калужской областями построят в 2026 году
Встреча главы Чехова с жителями прошла во дворце спорта «Олимпийский»
Новое повышение ключевой ставки допустили в ЦБ
Московский производитель лифтов поставит продукцию в Тюмень
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте