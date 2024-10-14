Экономист Балынин посоветовал начинать копить на образование ребенка с его рождения

Ответственный подход и высокий уровень самодисциплины помогут накопить на образование детей к моменту окончания школы. Об этом рассказал кандидат экономических наук Игорь Балынин в беседе с « Газетой.ru ».

Эксперт посоветовал начинать откладывать средства с момента рождения ребенка. Отличный вариант — открытие накопительного счета с постоянным начислением.

«Когда будет сформирована небольшая сумма денег, можно задуматься об открытии вклада, в том числе посмотреть проценты по долгосрочным депозитам», — отметил специалист.

По его словам, важно постоянно просматривать на сайтах вузов разделы со стоимостью обучения. Такие действия позволят понимать, какую сумму нужно собрать в итоге.