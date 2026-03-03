Экономист Балынин порекомендовал в целях экономии отказаться от подписок, которые не используются

Жители России все чаще оформляют подписки на онлайн-кинотеатры вместо традиционного телевидения. Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин поделился с «ФедералПресс» рекомендациями, как сократить расходы на такие подписки.

Эксперт отметил, что в зависимости от выбранных сервисов общие расходы на подписку онлайн-кинотеатра и музыкального сервиса могут достигать 500 рублей в месяц, а в год — не менее 6000 рублей.

Балынин рекомендует отказаться от подписок, которые не используются, чтобы эффективнее распоряжаться бюджетом. Экономист советует перед выбором сервиса изучить наличие бесплатного пробного периода. Также специалист рекомендует оформлять подписку на длительный срок, например, на год, вместо ежемесячных платежей — это позволит сэкономить 50–70%. Сервисы часто предлагают значительные скидки при оформлении долгосрочной подписки.