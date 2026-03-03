Экономист Балынин поделился рекомендациями по оптимизации затрат на услуги связи

Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин в интервью RT поделился рекомендациями по оптимизации затрат на связь.

Первым делом эксперт советует проанализировать подключенные услуги в личном кабинете или приложении мобильного оператора.

«Очень часто там оказываются давно забытые и ненужные услуги, за которые оператор с ежедневной или ежемесячной периодичностью списывает абонентскую плату», — отметил он.

Если такие услуги не нужны, их можно отключить и сэкономить деньги.

Затем следует изучить потребляемый объем услуг в рамках пакетного тарифного плана. Важно соблюдать платежную дисциплину: некоторые операторы позволяют переносить неиспользованные остатки пакетных услуг из одного месяца в другой при своевременной оплате.

При отсутствии платных списаний по номеру в течение определенного периода (обычно 90 дней) начинает взиматься абонентская плата. Об этом стоит помнить, если номер не используется, но имеет ценность.

Также Балынин рекомендует рассмотреть семейные пакеты услуг, когда вся семья переходит на одного оператора, который уменьшает сумму оплаты. Кроме того, можно изучить предложения по пакетам услуг мобильной связи и домашнего интернета, чтобы сэкономить деньги.

Наконец, эксперт советует следить за рынком услуг мобильных операторов. Как правило, для новых клиентов предлагаются привлекательные тарифные планы.