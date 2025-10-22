Экономист Балынин подчеркнул, что профессия влияет на размер пенсии
Размер пенсии зависит не только от стажа, но и от профессии, которую человек выбирает. Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал «ФедералПресс», какие профессии позволяют накопить на высокую пенсию.
По словам эксперта, страховая пенсия по старости рассчитывается по формуле: «фиксированная выплата к страховой пенсии по старости + число индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) * стоимость одного ИПК». Сейчас фиксированная выплата составляет 8907,7 рублей, а стоимость одного ИПК — 145,69 рублей. Число ИПК зависит от размера официальной зарплаты, которую работник получает.
Балынин отметил, что высококвалифицированные специалисты и работники, которые используют современные технологии, обычно получают более высокую зарплату. Это влияет на количество формируемых ИПК и, следовательно, на размер пенсии.