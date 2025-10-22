Экономист Балынин подчеркнул, что профессия влияет на размер пенсии

Размер пенсии зависит не только от стажа, но и от профессии, которую человек выбирает. Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал «ФедералПресс» , какие профессии позволяют накопить на высокую пенсию.

По словам эксперта, страховая пенсия по старости рассчитывается по формуле: «фиксированная выплата к страховой пенсии по старости + число индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) * стоимость одного ИПК». Сейчас фиксированная выплата составляет 8907,7 рублей, а стоимость одного ИПК — 145,69 рублей. Число ИПК зависит от размера официальной зарплаты, которую работник получает.

Балынин отметил, что высококвалифицированные специалисты и работники, которые используют современные технологии, обычно получают более высокую зарплату. Это влияет на количество формируемых ИПК и, следовательно, на размер пенсии.