Экономист Балынин подчеркнул, что для одного ИПК потребуется зарплата 24 825 рублей в 2026 году
Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал «Газете.Ru», что для получения одного индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) в 2026 году потребуется зарплата 24 825 рублей.
Это примерно на 1,8 тысячи рублей больше показателя 2025 года (22 991,67 рубля), написала газета «Взгляд».
«Расчет сделан с учетом действующей формулы и ожидаемой на 2026 год предельной базы для исчисления страховых взносов — 2,979 млн рублей», — отметил Балынин.
Проверить количество накопленных ИПК можно в личном кабинете на портале «Госуслуги». На сайте Социального фонда России доступен калькулятор пенсии с учетом уже сформированных ИПК и страхового стажа.