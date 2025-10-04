Экономист Балынин подчеркнул, что для одного ИПК потребуется зарплата 24 825 рублей в 2026 году

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал «Газете.Ru» , что для получения одного индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) в 2026 году потребуется зарплата 24 825 рублей.

Это примерно на 1,8 тысячи рублей больше показателя 2025 года (22 991,67 рубля), написала газета «Взгляд».

«Расчет сделан с учетом действующей формулы и ожидаемой на 2026 год предельной базы для исчисления страховых взносов — 2,979 млн рублей», — отметил Балынин.

Проверить количество накопленных ИПК можно в личном кабинете на портале «Госуслуги». На сайте Социального фонда России доступен калькулятор пенсии с учетом уже сформированных ИПК и страхового стажа.