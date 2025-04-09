Экономист Балынин: пенсия сварщиков может быть вдвое выше средней по стране

Пенсия высококвалифицированных сварщиков может почти вдвое превысить среднюю по стране и составить более 45 тысяч рублей. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин сайту «Газета.Ru» .

«Сварщики получают высокую зарплату — от 250 до 300 тысяч рублей, поэтому их страховая пенсия тоже будет большой. За год работы формируется 10 пенсионных баллов, за 25 лет трудовой деятельности — около 250 баллов. Это позволит получать пенсию в размере 45 330,2 рубля, что практически в два раза больше среднего размера страховой пенсии», — отметил специалист.

Сварщики из списков вредных производств (например, электрогазосварщики, вышкомонтажники-сварщики, сварщики термитной сварки) могут выйти на пенсию досрочно: мужчины в 55 лет при стаже не менее 12,5 года, а женщины — в 50 лет при стаже от 10 лет.

Экономист подчеркнул, что с такой пенсией в 45,33 тысячи рублей за десять лет будет выплачено порядка 5,5 миллиона рублей, то есть у сварщиков есть значимые социальные гарантии. А благодаря индексации пенсий суммы будут еще выше, заключил Балынин.