Экономист Балынин озвучил условия досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей в России

Некоторые россияне могут выйти на пенсию раньше установленного срока. Особое внимание уделяется многодетным матерям, которые имеют право на досрочный выход на пенсию в соответствии с действующим законодательством, написал «ФедералПресс» .

В период с 2019 по 2028 год происходит поэтапное повышение пенсионного возраста. В 2024 году страховая пенсия назначается женщинам 1966 года рождения (в 58 лет) и мужчинам 1961 года рождения (в 63 года). В 2026 году — женщинам 1967 года рождения (в 59 лет) и мужчинам 1962 года рождения (в 64 года). В 2028 году — женщинам 1968 года рождения (в 60 лет) и мужчинам 1963 года рождения (в 65 лет).

Однако некоторые граждане имеют право выйти на страховую пенсию раньше. Например, женщины, родившие пять и более детей и воспитавшие их до восьми лет, могут получить страховую пенсию по старости в 2026 году в 50 лет. Женщины, родившие четырех детей и воспитавшие их до восьми лет, могут выйти на пенсию в 56 лет, а те, кто родил трех детей, — в 57 лет.

По словам кандидата экономических наук, доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина, помимо достижения определенного возраста, у гражданина должны быть сформированы индивидуальные пенсионные коэффициенты в количестве не менее 30 и страховой стаж не менее 15 лет.

Эксперт также отметил, что страховая пенсия по старости в 2026 году может быть назначена женщинам, родившим двух и более детей, достигшим возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет и проработали не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 17 календарных лет в приравненных к ним местностях.