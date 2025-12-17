Экономист Балынин отметил, что размер выплаты по больничному самозанятому будет зависеть от страховой суммы

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запускающий эксперимент по добровольной уплате взносов на социальное страхование самозанятыми. С 2026 года они смогут оформлять оплачиваемый больничный. Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин прокомментировал это решение в беседе с «ФедералПресс» .

Он сказал: «Предусматривается, что на случай болезни или травмы самозанятого страховая сумма составит 35 или 50 тысяч рублей (по выбору самозанятого). Планируется, что тариф страхового взноса будет равен 3,84% от страховой суммы».

Размер ежемесячного страхового взноса будет зависеть от выбранной страховой суммы: 1344 рубля при страховом покрытии в 35 тысяч рублей и 1920 рублей при покрытии в 50 тысяч рублей. Для тех, кто уплачивает страховые взносы более 18 месяцев и не получает пособий по временной нетрудоспособности, предусмотрены скидки: 10% при сроке свыше 18 месяцев и 30% при сроке свыше 24 месяцев.

Точный размер выплаты будет зависеть от страхового стажа и других параметров. В случае уплаты добровольных взносов более 6 месяцев, но менее года, при страховом стаже 8 лет и более размер выплаты составит 70% от страховой суммы.

Вводимая с 2026 года возможность участия в социальном страховании является добровольным решением. Приоритетом государства является удобство для людей, поэтому акцент делается на понятности и простоте процедур.