Экономист Балынин отметил, что обложению налогом подлежат не сами вклады, а полученные по ним проценты

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин рассказал «ФедералПресс» , как рассчитывается налог на доходы в виде процентов по банковским вкладам и когда его нужно уплатить.

Эксперт подчеркнул, что обложению налогом подлежат не сами вклады, а полученные по ним проценты. Обязанность по уплате налога возникает, если доход превышает произведение ключевой ставки и 1 миллиона рублей. В 2024 году необлагаемая НДФЛ сумма дохода составляет 210 тысяч рублей. Если доход будет меньше или равен этой сумме, платить НДФЛ не потребуется.

«Например, доход в виде процентов по вкладам в 2024 году составил 200 тысяч рублей: эта сумма меньше 210 тысяч рублей, поэтому налог не начисляется», — пояснил экономист.

При доходе в 255 тысяч рублей за 2024 год налог составит 5850 рублей, и уплатить его нужно будет до 1 декабря 2025 года.

Балынин отметил, что ФНС России самостоятельно выполняет все необходимые расчеты и включает сумму к уплате в рассылаемое налоговое уведомление. Гражданину не нужно предоставлять никаких дополнительных документов в ФНС России.

Уплата налогов — конституционная обязанность гражданина (статья 57 Конституции Российской Федерации). Эксперт подчеркнул важность своевременного и полного выполнения этой обязанности.