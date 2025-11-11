Экономист Балынин отметил, что минимальная страховая пенсия в 2026 году превысит 14 тысяч рублей

Размер минимальной страховой пенсии по старости в 2026 году составит более 14,2 тысячи рублей. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин в эфире радио Sputnik .

«Минимальный размер страховой пенсии по старости в 2025 году равен 30×145,69 + 8907,70 = 13 278,4 рубля», — цитирует экономиста «Газета.Ru».

По словам специалиста, выплату увеличат на 7,6%. Балынин добавил, что неработающим пенсионерам, чей общий доход ниже прожиточного минимума в регионе проживания, будет предоставлена социальная доплата до уровня прожиточного минимума.