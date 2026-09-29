Экономист Балынин отметил, что льготники могут отказаться от набора соцуслуг до 1 октября

Льготники могут получать набор социальных услуг — бесплатные лекарства, путевки в санаторий и проезд к месту лечения — либо отказаться от них в пользу денежной компенсации. Подать заявление об отказе или возобновлении нужно до 1 октября текущего года. Об этом «ФедералПресс» рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Перечень категорий граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, утвержден Федеральным законом и является достаточно широким», — пояснил Балынин.

В состав набора входят обеспечение лекарствами по рецептам, путевка на санаторно-курортное лечение при наличии медицинских показаний и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

По словам эксперта, периодом предоставления социальных услуг является календарный год. Если гражданин приобрел право на них в течение года, период действует с даты приобретения до 31 декабря текущего года. Если утратил — с 1 января до даты утраты права. Заявление об отказе или возобновлении можно подать в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования РФ, через МФЦ или иным способом.