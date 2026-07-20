Экономист Балынин отметил, что летом 2026 года выгоднее брать отпуск в августе

Доцент Финансового университета при правительстве России, кандидат экономических наук Игорь Балынин рассказал aif.ru , что летом 2026 года выгоднее всего брать отпуск в августе.

По словам эксперта, в августе не будет праздничных нерабочих дней. Кроме того, в 2026 году в августе будет 21 рабочий день, что на два дня меньше, чем в июле. Это может повлиять на размер отпускных, отметил «ФедералПресс».

Балынин подчеркнул, что разница между выплатами в июле и августе составит 4,4 тысячи рублей при средней заработной плате в 105 тысяч рублей. Ближайший праздничный день ожидает россиян 4 ноября 2026 года.