Экономист Балынин: отложив выход на пенсию, можно вдвое увеличить сумму выплаты

По его словам, для этого нужно отложить оформление пенсии на несколько лет. Размер ежемесячных выплат может увеличиться более чем в два раза благодаря применению повышающих коэффициентов к фиксированной выплате и числу пенсионных баллов.

«Чем позже гражданин решит подать заявление на пенсию после того, как у него возникло право на ее получение, тем больше она будет», — подчеркнул экономист.

Балынин рассчитал размер пенсии россиянина с 133 пенсионными баллами, если его право на пенсию возникло в мае 2025 года. Если бы он подал заявление на пенсию в том же году, то размер ее составил бы 28 284,47 рубля. А если бы не воспользовался правом на пенсию 10 лет назад, пенсия составила бы 63 749,35 рубля, что в 2,25 раза больше исходной суммы.