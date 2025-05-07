Экономист Балынин: отложив выход на пенсию, можно вдвое увеличить сумму выплаты
Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин рассказал «ФедералПресс», как можно значительно повысить размер будущей пенсии.
По его словам, для этого нужно отложить оформление пенсии на несколько лет. Размер ежемесячных выплат может увеличиться более чем в два раза благодаря применению повышающих коэффициентов к фиксированной выплате и числу пенсионных баллов.
«Чем позже гражданин решит подать заявление на пенсию после того, как у него возникло право на ее получение, тем больше она будет», — подчеркнул экономист.
Балынин рассчитал размер пенсии россиянина с 133 пенсионными баллами, если его право на пенсию возникло в мае 2025 года. Если бы он подал заявление на пенсию в том же году, то размер ее составил бы 28 284,47 рубля. А если бы не воспользовался правом на пенсию 10 лет назад, пенсия составила бы 63 749,35 рубля, что в 2,25 раза больше исходной суммы.