Экономист Балынин: определить величину налоговой выплаты можно по двум параметрам

В 2025 году российским гражданам предстоит уплатить налоговый сбор с прибыли, полученной от банковских вкладов в течение 2024 года. Кандидат экономических наук и доцент Финансового университета Игорь Балынин рассказал сообщает «Газете.ru», как рассчитывается сумма налога.
Если доход от депозитов составит 300 тысяч рублей, то размер налогового сбора превысит 11 тысяч рублей. По словам эксперта, определить величину налоговой выплаты в 2025 году можно по двум основным параметрам: общей сумме прибыли от вкладов и актуальной ключевой ставке Центрального банка. Сумма, полученная умножением миллиона рублей на ключевую ставку, освобождается от налога на доходы физических лиц (13%), написал «ФедералПресс».
Гражданам не нужно самостоятельно подавать декларации. Необходимая к уплате сумма отобразится в личном кабинете налогоплательщика, а уведомление придет автоматически. Крайний срок уплаты налога на доходы с депозитов — 1 декабря 2025 года.
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