Экономист Балынин: определить величину налоговой выплаты можно по двум параметрам

В 2025 году российским гражданам предстоит уплатить налоговый сбор с прибыли, полученной от банковских вкладов в течение 2024 года. Кандидат экономических наук и доцент Финансового университета Игорь Балынин рассказал сообщает «Газете.ru» , как рассчитывается сумма налога.

Если доход от депозитов составит 300 тысяч рублей, то размер налогового сбора превысит 11 тысяч рублей. По словам эксперта, определить величину налоговой выплаты в 2025 году можно по двум основным параметрам: общей сумме прибыли от вкладов и актуальной ключевой ставке Центрального банка. Сумма, полученная умножением миллиона рублей на ключевую ставку, освобождается от налога на доходы физических лиц (13%), написал «ФедералПресс».

Гражданам не нужно самостоятельно подавать декларации. Необходимая к уплате сумма отобразится в личном кабинете налогоплательщика, а уведомление придет автоматически. Крайний срок уплаты налога на доходы с депозитов — 1 декабря 2025 года.